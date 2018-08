De legerbarakken of de Premier League: Tottenham-ster moet Asian Games winnen om dienstplicht te ontlopen

De Asian Games in Jakarta zijn voor Son Heung-min bijna letterlijk de dood of de gladiolen. Indien de aanvaller van Tottenham met Zuid-Korea het tornooi U23 niet wint, moet hij voor 21 maanden het Zuid-Koreaanse leger in. Dat wil zeggen: 21 maanden slapen in barakken aan 250 euro per maand in plaats van voetballen in het fenomenale nieuwe Spurs-stadion aan een paar honderdduizend euro per week.