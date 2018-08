Onveilige mails teisteren Belgische bedrijven

Tot 85 procent van het mailverkeer bij Belgische kmo’s is ongewenst of schadelijk voor het bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek van het Mechelse internetbeveiligingsbedrijf AXS Guard bij 500 Belgische kmo’s, waarover De Tijd bericht.

Het bedrijf, dat fysieke beveiligingsapparaten tussen een bedrijfsnetwerk en het bredere internet plaatst, screende bijna 33 miljoen mails. Uit de resultaten blijkt dat de mail een geliefd kanaal is om schade aan te richten. De gemiddelde kmo in de steekproef, een bedrijf met 67 werknemers, kan maandelijks 28.000 ongewenste of schadelijke mails ontvangen.

Om ongewenste of schadelijke mails als dusdanig te identificeren gebruikte AXS Guard een reeks uiteenlopende technieken die een fractie van een seconde tijd vergen. De meest effectieve blijkt de blacklistingtechniek. Die gaat na of de afzender voorkomt op publiek bijgewerkte lijsten van onbetrouwbare afzenders. Het gaat om bijna 30 procent van de mails.

Een mail die onbetrouwbaar lijkt, blijkt achteraf wel niet altijd even schadelijk. “Slechts 15 à 20 procent van de mails is erg schadelijk, met een virus rechtstreeks in de mail inbegrepen”, zegt zaakvoerder Alex Ongena.