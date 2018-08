China kondigt gesprekken aan in Washington om handelsconflict te ontmijnen

Om het groeiende handelsconflict met de VS te ontmijnen, heeft China aangekondigd dat het eind augustus een delegatie voor gesprekken naar Washington stuurt. De Chinese viceminister van Handel Wang Shouwen zal op uitnodiging van de VS gesprekken met zijn Amerikaanse collega David Malpass voeren, zegt het Chinese ministerie van Handel donderdag.

China aanvaardt geen unilaterale handelsbelemmeringen en verwelkomt de dialoog, klinkt het in het persbericht. Het is de eerste officiële ontmoeting tussen beide partijen sinds de onderhandelingen tussen de Chinese vicepremier Liu He en VS-minister van Handel Wilbur Ross begin juni in Peking mislukten.

Sindsdien voerden beide landen invoerheffingen in op goederen ter waarde van ongeveer 50 miljard dollar.

Waarnemers waarschuwen dat een escalatie van het handelsconflict risico’s inhoudt voor de globale economie. Amerikaans president Donald Trump bekritiseerde al lang het handelstekort van de VS met China en wil het duidelijk reduceren.

Ook wil Trump dat Peking stopt met het financieel ondersteunen van de eigen technologiebedrijven, en met de zogenaamde diefstal van intellectueel eigendom. Begin september zullen de VS over nieuwe invoerrechten beslissen op Chinese goederen ter waarde van ongeveer 200 miljard dollar.