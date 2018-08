Jongen (12) houdt hongerstaking in Australisch vluchtelingenkamp: “Een kind gaat sterven. Iedere dag nadert het moment”

Een twaalfjarige jongen, die vastgehouden wordt in het Australische detentiecentrum voor migranten in eilandenstaat Nauru, is op sterven na dood. Dat melden Australische media donderdag.

De jongen is al twee weken in hongerstaking. Inspanningen om hem naar een Australische ziekenhuis te voeren, zijn mislukt, zeggen medische bronnen op het eiland aan de krant The Guardian. “Iedereen op het eiland weet hoe ernstig dit is. We zeggen al maanden dat een kind zal sterven in deze omstandigheden”, zegt een bron. “Een kind gaat sterven. Iedere dag nadert dat moment.”

Een andere, veertienjarige jongen kampt met spieratrofie, de aandoening waarbij spiermassa wordt verloren, en zal mogelijk nooit meer kunnen stappen. Ook een meisje van twee jaar, van wie de ouders zo ziek zijn dat ze niet voor haar kunnen zorgen, bevindt zich in een risicosituatie.

Palliatief

De veertienjarige, die niet meer eet, naar het toilet gaat of zichzelf wast door zijn verslechterde geestestoestand, zou samen met een autistische jongen van acht jaar het eiland vrijdag mogen verlaten, bericht The Guardian.

In het detentiecentrum in Nauru verblijven meer dan 900 personen, onder wie 130 kinderen. Nagenoeg alle kinderen hebben het vluchtelingenstatuut.

Vorige maand moest de Australische regering onder hevige druk toegeven om een Afghaanse vluchteling naar Brisbane te brengen, nadat hij al vijf jaar op het eiland had verbleven. De man, die stervende was, zou in Brisbane palliatieve zorgen krijgen.