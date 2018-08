VAB: “Vlaamse doelstelling van 7,5 procent elektrische wagens in 2020 is onrealistisch”

Van de nieuw verkochte wagens was 0,51 procent in de eerste helft van dit jaar volledig elektrisch. De doelstelling van de Vlaamse overheid dat de volledig elektrische wagen tegen 2020 een marktaandeel van 7,5 procent zou halen is “onrealistisch”. Dat meldt mobiliteitsclub VAB, die onderzocht wat de consument hiervan denkt en wat een doorbraak in de weg staat.

De conclusie is volgens VAB dat de overheid zelf de grootste hinderpaal zou kunnen vormen voor de doorbraak van de 100 procent elektrische wagen. “De overheid zal het vertrouwen van de consument moeten winnen en dat kan enkel met een volgehouden coherent en consequent fiscaal autobeleid”, klinkt het. Eigenaars van elektrische wagens betalen momenteel geen inschrijvingstaks en verkeersbelasting, en geen accijns op elektriciteit, maar wat de toekomst brengt is volgens VAB hoogst onzeker.

De potentiële kopers twijfelen of die stimuli overeind zullen blijven en hebben negatieve ervaringen uit het verleden, toen ze richting dieselwagen aangemoedigd werden. “Momenteel worden ze geconfronteerd met een antidieselbeleid op fiscaal niveau, dat haaks staat op het stimulusprogramma van de ecopremies die in 2010 en 2011 massaal richting diesel stuurden”, aldus VAB.

“De consument heeft een hekel aan een onbetrouwbare overheid die ‘en route’ de fiscale regels wijzigt in zijn nadeel. In dat geval kiest hij voor zekerheid, namelijk fossiele brandstof”, aldus de mobiliteitsclub.

Onbeslist

De gekende hinderpalen voor de doorbraak van de elektrische wagen, zoals de zeer hoge aankoopprijs, beperkte oplaadmogelijkheden en beperkte autonomie, zullen de volgende vijf à tien jaar volgens VAB dan weer weggewerkt worden door het ruime aanbod aan elektrische wagens dat in die periode op de markt komt.

Uit een consumentenbevraging door VAB blijkt dat een kwart van de automobilisten die in de toekomst een nieuwe wagen zullen kopen, nog steeds onbeslist is over de keuze van de aandrijving. Nog slechts een op de tien zou voor diesel kiezen, maar alternatieve brandstoffen zoals elektriciteit of CNG profiteren voorlopig nauwelijks van die mindere interesse voor diesel.