Gent vanavond Europees: Vadis Odjidja wil leider worden die stille spelersgroep broodnodig heeft

Vier jaar na zijn transfer van Club Brugge naar Norwich is Vadis Odjidja (29) terug in België. Bij de club waar het voor hem begon. De eerste opdracht: AA Gent naar de poules van de Europa League loodsen. Odjidja heeft ook een groter plan: hij wil de leider worden die de Buffalo’s nodig hebben. “We hebben een stille groep, ik wil de spelers meer laten communiceren op het veld.”

Sinds vorige week heeft ­iedereen de mond vol over de sensationele 18-jarige goalgetter Jonathan David, maar de meest besproken Gentse ­zomertransfer blijft Vadis Odjidja. Toen de drievoudige Rode Duivel op een zijspoor raakte bij Olympiakos, rook AA Gent zijn kans om eindelijk de missing link op het middenveld te vinden die was ontstaan na het vertrek van Sven Kums.

Vorig seizoen speelden er na de korte passage van Besnik Hasi als trainer vijf Belgen bij Olympiakos, intussen blijft enkel nog Björn Engels over. Ook hij zoekt een nieuwe club. “Het gaat niet specifiek over Belgen, er zijn wel meer mensen met andere nationaliteiten die daar willen vertrekken. Maar ik heb geen zin om over Olympiakos te spreken.”

In november 2017, toen er na een inbraak bij hem thuis in Griekenland voor het eerst twijfels rezen over zijn toekomst bij Olympiakos, zei Odjidja in deze krant dat een terugkeer naar België niet zijn prioriteit was. Dat AA Gent vorige maand zijn slag thuishaalde, was daarom toch een kleine verrassing. Odjidja tekende voor twee jaar met optie op een derde.

“Het emotionele heeft een rol gespeeld”, zegt Odjidja, die in Gent opgroeide en tot zijn tiende bij AA Gent voetbalde. “Ik ben heel blij om terug te zijn. Er zijn nog veel mensen die ik ken van toen ik hier als kleine jongen begon. Er is geen beter gevoel dan thuiskomen en in je eigen stad kunnen spelen. Er waren nog mogelijkheden, maar bij sommige clubs was het lang wachten of moest er eerst iemand vertrekken. Bij Gent was dat niet het geval. Ik had meteen het gevoel dat ze mij absoluut wilden en dat was belangrijk. Ik heb bij Olympiakos geen normale voorbereiding gehad. Omdat ik fysiek niet honderd procent was, wilde ik zo snel mogelijk opnieuw beginnen trainen. Sporting Lissabon was inderdaad een optie, maar het bleef maar aanslepen. Als je ziet welke problemen daar nu zijn… Ik wilde stabiliteit voor mezelf en mijn gezin (Odjidja en zijn vriendin hebben een dochtertje, nvdr.). Ik ben blij dat AA Gent me de kans geeft om me opnieuw in de kijker te spelen.”

Beter dan ooit

Aan zijn jeugdvriend Aymen Hier, met wie Odjidja op de Gentse pleintjes voetbalde, zei hij vier jaar geleden bij zijn transfer naar Norwich dat hij ooit zou terugkeren naar België om bij AA Gent te voetballen. Niet op het einde van zijn carrière om uit te bollen, maar op de top van zijn kunnen. Odjidja herinnerde zijn vriend vorige maand aan die uitspraak. In juni 2017 werd Odjidja verkozen tot beste speler van Polen en bij Olympiakos liep het aanvankelijk ook goed. Op zijn 29ste wekt Odjidja de verwachting dat het beste nog kan komen.

“Er spelen veel factoren mee in zoiets, maar als ik puur naar mezelf kijk, heb ik wel het gevoel dat ik veel beter ben dan vroeger”, zegt hij. “Ik heb meer vat op het niveau dat ik haal. Maar ik heb nog wat tijd nodig om weer fit te raken. Eens het zover is, heb ik wel het gevoel dat ik de beste vorm van mijn carrière kan bereiken.”

“Ik heb wel getraind bij Olympiakos, maar met een soort tweede elftal. We zijn niet op stage gegaan, waardoor ik een conditionele achterstand heb. Ik schat dat ik momenteel aan 65 tot 70 procent van mijn kunnen zit.”

Gent-coach Yves Vanderhaeghe flankeert Odjidja op de persconferentie voor de match tegen Jagiellonia en trekt grote ogen. “Met de prestaties die hij tot op heden heeft gebracht, was hij al een meerwaarde voor ons elftal. Dat belooft dus heel wat”, aldus Vanderhaeghe.

Odjidja traint extra en doseert zijn speelminuten. 45 minuten tegen Standard, waarin hij na een trap met wat last naar de kant moest. Een kleine blessure die hem ook tegen Zulte Waregem aan de kant hield. Vorige week in Polen speelde hij 89 minuten, tegen Waasland-Beveren begon hij na overleg op de bank en viel 24 minuten voor tijd in. Vanavond in de return tegen Jagiellonia Bialystok wordt hij aan de aftrap verwacht.

“We zitten nu in een ritme van twee wedstrijden per week, maar dat is nog moeilijk momenteel. In samenspraak met de medische staf en de trainer vinden we wel de gepaste oplossing. (lacht) En als het moet, dan moet het, hè.”

De boel opjagen

Hoewel hij nieuw is en eerder rustig van aard, valt het op dat Odjidja zeer actief coacht op het veld. De middenvelder wil niet alleen met zijn voeten belangrijk zijn. De Buffalo’s hebben al langer nood aan leidersfiguren. Lovre Kalinic is dat, maar staat in doel.

“Ik probeer mijn team zo goed mogelijk te helpen en op het veld het verlengstuk te zijn van de trainer”, aldus Odjidja. “Ik vind dat we een heel stille groep hebben, er wordt niet veel gecommuniceerd. Misschien kan ik ertoe bijdragen dat de spelers een beetje meer communiceren op het veld. Het is ­sowieso altijd handig dat iemand je bijstuurt. Hoe meer je samen communiceert op het veld, hoe makkelijker het gaat. Soms ziet de één dingen die de ander niet ziet.”

Vanderhaeghe knikt. ­“Vadis heeft er de ideale leeftijd voor. Hij heeft persoonlijkheid en staat voor iets. Hij is misschien zelf niet de grootste prater, maar als er op het veld iets ondernomen moet worden, zet hij er zijn schouders onder en gaat hij de boel zelf leiden. We hebben inderdaad een stille groep, misschien hadden we in ons elftal een tekort aan dergelijke spelers. (lacht) Vadis heeft het liefst zelf de bal. Als hij veel achter de bal moet lopen, begint hij te reclameren en protesteren. Op zulke momenten is het goed dat iemand de boel opjaagt. Ik denk dat we elkaar daarin goed verstaan.”