Atlético maakte een einde aan deze indrukwekkende reeks finales van stadsrivaal Real Madrid sinds… 2000

Geen Cristiano Ronaldo, geen prijs. Real Madrid ging woensdag met 4-2 onderuit in de Europese supercup tegen Atlético. Op zich al een geweldige prestatie van Los Colchoneros, maar ook historisch gezien neemt het team van Diego Simeone een speciale plaats in ten aanzien van de stadsrivaal.

Voor De Koninklijke was de nederlaag in Tallin namelijk de eerste in een internationale finale sinds 2000. Toen werd in de finale van de ondertussen verdwenen (laatste editie in 2004) Intercontinental Cup met 2-1 verloren van Boca Juniors.

Sindsdien won Real liefst dertien finales buiten Spanje op een rij, maar de veertiende tegen Atlético was er dus te veel aan.

2002

finale Champions League: 2-1 tegen Bayer Leverkusen

Europese supercup: 3-1 tegen Feyenoord

finale Intercontinental Cup: 2-0 tegen Olimpia

2014

finale Champions League: 4-1 (na verlengingen) tegen Atlético Madrid

Europese supercup: 2-0 tegen Sevilla

finale WK voor clubs: 2-0 tegen San Lorenzo

2016

finale Champions League: 1-1 (gewonnen na strafschoppen) tegen Atlético Madrid

Europese supercup: 3-2 (na verlengingen) tegen Sevilla

finale WK voor clubs: 4-2 (na verlengingen) tegen Kashima Antlers

2017

finale Champions League: 4-1 tegen Juventus

Europese supercup: 2-1 tegen Manchester United

finale WK voor clubs: 1-0 tegen Grêmio

2018

finale Champions League: 3-1 tegen Liverpool