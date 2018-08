“Melania kan niet wachten tot Donald weg is uit het Witte Huis om haar scheiding in gang te zetten”

Uit twee opvallende passages uit een nieuw, explosief boek blijkt dat Melania Trump helemaal niet gelukkig meer is met haar man én diens verblijf in het Witte Huis. Dat schrijft Omarosa Manigault-Newman, een voormalige medewerkster van de Amerikaanse president Donald Trump.

In het boek ‘Unhinged’ beschrijft Manigault-Newman onder meer dat Melania Trump wil scheiden van haar man, maar dat ze eerst wil wachten tot zijn termijn in het Witte Huis is afgelopen, zo luidt het op de website Newsweek. “Volgens mij telt Melania elke minuut tot hij weg is uit het Witte Huis, zodat ze van hem kan scheiden”, staat er letterlijk te lezen in het boek.

Intussen probeert Melania aan de hand van haar kledingkeuze wel stil protest te voeren tegen haar echtgenoot. Zo droeg de first lady volgens Manigault-Newman een roze blouse, kort nadat een controversieel geluidsfragment van Donald Trump was uitgelekt. Daarin vertrouwde hij Access Hollywood-presentator Billy Bush toe dat hij geprobeerd had om seks met een vrouw te hebben, “maar ze was getrouwd”. Trump deed de uitspraak slechts enkele weken nadat hij getrouwd was met Melania.

Foto: AFP

Een tijdje later deed ze dat stil protest nog eens over. Vlak voor ze een verrassingsbezoek aan een detentiecentrum voor gesloten kinderen bracht, droeg ze een olijfgroene parka met een uiterst ongepast opschrift. “I really don’t care, do u (sic)?”, stond te lezen in grote letters op haar rug. Daarmee zou ze kritiek geuit hebben op het beleid van haar man, omdat die zo genadeloos was voor migrantenkinderen. “Ik ben er zeker van dat Melania haar kleren gebruikt om te protesteren tegen haar man”, zo staat er te lezen in het boek.

De nieuwe passages uit het boek komen er vlak nadat Omarosa ook al enkele ontluisterende geluidsfragmenten te grabbel had gegooid. Daarin is een gesprek tussen haar en Trump te horen is.