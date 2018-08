De bokser die vocht voor zijn familie: hoe zou het nog zijn met Junior Bauwens?

Gent - Noem Jean-Pierre Bauwens gerust een van de bekendste boksers van ons land. Niet alleen knokte hij zich meermaals tot kampioen, ook een ongewone gezinssituatie bracht hem vaak in de media. Zo groeide hij op in een arbeidershuisje met zes broers en zussen, van wie er vier autistisch zijn. En zes jaar geleden liet zijn vader het leven nadat een van Juniors broers de man per ongeluk neerschoot. Het waren zware tegenslagen, maar die hielden hem niet tegen.

Een Gentse tongval is mooi meegenomen tijdens een interview met Junior – officieel Jean-Pierre – Bauwens. De nu 30-jarige bokser groeide namelijk op in de Arteveldestad, in een arbeidershuisje ...