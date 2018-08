Brandweerploeg die terugkomt van interventie merkt rook op in woning en kan bewoners net op tijd waarschuwen

Kortrijk -

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een slaapkamer op de tweede verdieping van een woning langs de Kortrijkse Doorniksewijk. Het was een brandweerploeg die na een andere interventie op terugweg was naar hun kazerne iets verderop die opmerkte dat er rook van onder het dak van de woning kwam.