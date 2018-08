Vijf jaar geleden noemden ze het instortingsgevaar nog “een fabeltje”, nu heeft regeringspartij felle kritiek op eigenaar van brug

De Vijfsterrenbeweging, de regerende partij in Italië, heeft forse kritiek geuit op de uitbaters van het ingestorte viaduct. Al is het opmerkelijk genoeg dezelfde partij die enkele jaren geleden de dreigende instorting van de brug nog wegzette als “een fabeltje”.

Minstens 42 doden. Het is de zware tol na de ramp met de tot op de draad versleten Morandi-brug in Genua. Minister van Transport Danilo Toninelli, van de Vijfsterrenbeweging, bezocht de plaats van de ramp en ­be­nadrukte dat Autostrade per l’Italia, de uitbater van de tolweg over het viaduct, zowel de heropbouw van de brug als hoge boetes zal moeten betalen. Nochtans was er volgens diezelfde Vijfsterrenbeweging al die tijd geen vuiltje aan de lucht.

Transportminister Toninelli (rechts) bezoekt de plaats van de ramp. Foto: EPA-EFE

Als oppositiepartij kantte ze zich destijds namelijk fel tegen de plannen voor een update van het wegennet van Genua, de bouw van een nieuwe brug incluis. In een tekst op de website van de partij werd de dreigende instorting van het viaduct weggezet als “een fabeltje”, zo klonk het in 2013. De boodschap is intussen verwijderd van de website, maar de archieven van het internet zijn onverbiddelijk. Via een cache-versie is de tekst nog steeds te lezen.

“Een dubbele ramp”, klinkt het nu bij een kamerlid van de Vijfsterrenbeweging. “Niet alleen hebben we de slachtoffers en hun families, anderzijds zullen we dit de komende weken stevig op ons bord krijgen”, klinke het. De groei van de partij in de regio ging opmerkelijk genoeg samen met de stevige oppositie die het voerde tegen de uitbreiding van het wegennet en de bouw van een alternatieve reisroute om de Morandi-brug te ontlasten.

(lees verder onder de tweet)

#Gênes le pont la semaine dernière .... sans commentaire pic.twitter.com/WWsUAPgAhR — sebder (@sebder1) August 14, 2018

Aandeel neemt duik

Atlantia, het moederbedrijf van uitbater Autostrade per l’Italia, heeft intussen flinke klappen gekregen op de beurs. Op één dag tijd is het aandeel met maar liefst 24 procent gezakt. Het bedrijf ontkent intussen dat de brug slecht onderhouden was en pareert daarmee de kritiek van de Italiaanse regering. “Er is een procedure gestart om onze concessie van de brug te beëindigen. Een beslissing die genomen is zonder eerst de oorzaak van de ramp te onderzoeken”, klinkt het in een persmededeling. ”Mocht ons contract vroegtijdig beëindig worden, dan vragen we daarvoor uiteraard een gepaste financiële compensatie”, zo probeert het bedrijf zijn aandeelhouders nog te sussen.

Staatbegrafenis?

Er geraken intussen ook meer details bekend over de afscheidsplechtigheid van de slachtoffers. Wellicht krijgen ze komende zaterdag een staatsbegrafenis in Genua, die vermoedelijk zal bijgewoond worden door enkele regeringsleiders. Een exacte locatie ligt daarvoor nog niet vast, al zal de mis geleid worden door de aartsbisschop van de stad. Er komt dan wellicht een dag van nationale rouw.