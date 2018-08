Rode Duivels komen drie (!) punten te kort voor de eerste plek op de vernieuwde FIFA-ranglijst

Na het WK is het altijd uitkijken naar de nieuwe FIFA-ranglijst. Donderdag kwam die eindelijk uit. De Rode Duivels stranden op een tweede plek met 1723 punten. Dat zijn er amper drie minder dan wereldkampioen Frankrijk, dat de nieuwe nummer één is. België passeert Brazilië, dat derde is. Daarna volgen Kroatië en Uruguay.

België stijgt donderdag op de nieuwe FIFA-ranglijst van de derde naar de tweede plaats. Frankrijk lost Duitsland af als nieuwe nummer 1.

NEW #FIFARanking



France move

Croatia up to 4th

Russia biggest climbers



More info https://t.co/HHIaQ9Rxrd pic.twitter.com/rU8HztDPKo — FIFA.com (@FIFAcom) 16 augustus 2018

In de nieuwe FIFA-ranglijst, die voor het eerst gebruikmaakt van de Elo-methode (waarbij meer rekening wordt gehouden met de sterkte van de opponent en de waarde van de match), totaliseert België 1723 punten. Alleen Frankrijk, dat in Rusland voor de tweede keer wereldkampioen werd, doet met 1726 punten nipt beter. ‘Les Bleus’ wippen in vergelijking met het vorige klassement (van 7 juni) zes plaatsen vooruit.

Brazilië staat derde met 1657 punten. De ploeg van Neymar verloor op het WK in de kwartfinale van België en zakt op de ranking van twee naar drie. WK-finalist Kroatië wint liefst zestien plaatsen en belandt op de vierde positie met 1643 punten. Dan volgen Uruguay (5e, +9), Engeland (6e, +6), Portugal (7e, -3) en Zwitserland (8e, -2). Spanje (+1) en Denemarken (+3) delen de negende plaats.

Duitsland is de grootste verliezer. De Mannschaft, die als titelhouder de groepsfase van het WK niet overleefde, zakt van 1 naar 15. De grootste winnaar is Rusland, dat de kwartfinales haalde. Het WK-gastland wint 21 plaatsen en staat nu op een 49ste plaats.

De eerstvolgende wedstrijd van de Rode Duivels wordt een oefenduel op vrijdag 7 september in Glasgow tegen Schotland. Vier dagen later volgt een verplaatsing naar IJsland in het kader van de gloednieuwe Nations League.

De volgende FIFA-ranglijst wordt bekendgemaakt op 20 september.

De FIFA-ranglijst van 16 augustus:

1. Frankrijk 1726 punten

2. België 1723

3. Brazilië 1657

4. Kroatië 1643

5. Uruguay 1627

6. Engeland 1615

7. Portugal 1599

8. Zwitserland 1597

9. Spanje 1580

Denemarken 1580

11. Argentinië 1574

12. Chili 1570

13. Zweden 1565

14. Colombia 1563

15. Duitsland 1561

...

17. Nederland 1540

21. Italië 1532

32. IJsland 1471

...

206. Anguilla 868

Bahamas 868

Eritrea 868

Somalië 868

Tonga 868

Turks- en Caicoseilanden 868