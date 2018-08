Vakbonden Air France dreigen met nieuwe staking omdat ze misschien een niet-Franse baas krijgen

Negen vakbonden bij Air France verzetten zich tegen de verwachte benoeming van een niet-Fransman aan het hoofd van de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep Air France-KLM. Ze vinden het naar eigen zeggen “onbegrijpelijk” dat met de Canadees Ben Smith, die op korte termijn zou worden gepresenteerd, een buitenlander de leiding zou krijgen over een concern dat al sinds 1933 Frans is. Smith is Engelstalig maar kan zich als Canadees naar verluidt nochtans meer dan behoorlijk uitdrukken in het Frans.

Franse media melden dat het bestuur van Air France-KLM donderdag bijeenkomt voor de benoeming van Smith, de huidige topman van Air Canada. Air France-KLM wil daar nog niets over kwijt. “Het is ondenkbaar dat Air France in de handen zou vallen van een buitenlander die door een concurrerende industriële groep naar voren wordt geschoven”, stellen de bonden. Zij wijzen daarmee naar Delta Airlines, een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die een belang van 8,8 procent heeft in Air France-KLM. De Franse staat heeft een belang van 14,3 procent.

Smith, die Engelstalig is maar zich naar verluidt goed kan redden in het Frans, zou bij Air France-KLM de taak krijgen een oplossing te vinden voor het loonconflict met de piloten van Air France. Die kwestie kostte de vorige topman, Jean-Marc Janaillac, de kop. Smith heeft ruime ervaring met onderhandelingen met vakbonden bij Air Canada.

De bonden staakten de voorbije maanden al 15 dagen om hun eis om een hoger loon kracht bij te zetten. Ze zullen zich op 27 augustus beraden over nieuwe acties.