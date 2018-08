Ronaldo en Juventus richting zoveelste titel? Vier concurrenten en Belgische tint maken de Serie A meeslepend

Zaterdag wordt in Verona het nieuwe seizoen van de Serie A op gang gefloten met een wedstrijd tussen Chievo en Juventus. De Oude Dame gaat met Cristiano Ronaldo in de rangen voor een achtste titel op rij, maar krijgt deze keer écht stevig weerwerk. Van een versterkt Inter, een standvastig Napoli, een vernieuwd Roma en misschien wel van een gevaarlijk Milan. Dat belooft...

De (grote) favoriet

De voorbije zeven seizoenen deden verschillende teams een gooi naar de ‘scudetto’, maar was niemand opgewassen tegen het machtige Juventus. Eerst onder Antonio Conte en dan onder Max Allegri was de Oude Dame na 38 wedstrijden telkens de nummer één. Ook vorig seizoen, toen Dries Mertens en Napoli een gooi deden naar de titel en liefst 21 weken aan de leiding stonden. Helaas, de Partenopei (91) kwamen uiteindelijk vier punten te kort op Juve (95).

Wordt het dit seizoen anders? Als je de zomer van Juventus apart bekijkt, lijkt het antwoord negatief. De Italiaanse topclub slaagde er als bij wonder in om Cristiano Ronaldo binnen te halen. Om de Champions League eindelijk nog eens te winnen, maar ook om een nieuwe titel in de wacht te slepen (en ondertussen financieel te groeien). Ronaldo wil na Engeland en Spanje ook Italië veroveren, en geeft Juve zonder twijfel een extra dimensie in topwedstrijden.

Daarnaast bleven sterspelers als Miralem Pjanic, Paulo Dybala en Douglas Costa. Nieuwe namen zijn Emre Can, Joao Cancelo, Mattia Perin en Leonardo Spinazzola, terwijl Leonardo Bonucci terugkeerde. Er werd afscheid genomen van goalgetter Gonzalo Higuain en clublegende Gigi Buffon. Die laatste zal gemist worden in de kleedkamer, maar over de ganse lijn gezien is Juve eigenlijk alleen maar beter geworden. En dus zijn de Bianconeri weer titelfavoriet nummer één… als de focus op punt staat.

Nainggolan en Inter willen Juve het vuur aan de schenen leggen. Foto: EPA-EFE

De uitdager

De voorbije drie seizoenen waren Roma en vooral Napoli de grote uitdagers van Juve. Dit seizoen lijkt die rol weggelegd voor aartsrivaal Internazionale. Met de hulp van heel wat Chinees geld werd er stevig ingekocht (en gehuurd). De belangrijkste aanwinst is ongetwijfeld Radja Nainggolan, die Rome na vier seizoenen achter zich laat voor een hereniging met coach Luciano Spalletti. ‘Il Ninja’ moet Inter eindelijk nog eens een ‘smoel’ geven en zal weer uitgespeeld worden in zijn aanvallende rol. Inter snakt naar succes na zeven magere jaren en die honger verpersoonlijkt Nainggolan perfect.

Maar Inter is meer dan Radja. Voorin werd geïnvesteerd in toptalent Lautaro Martinez als back-up voor prijsschutter Mauro Icardi. Ook beloftevolle wingers Keita Baldé en Matteo Politano kwamen erbij. De verdediging werd aardig versterkt met Nederlands international Stefan de Vrij (gratis), Juve-man Kwadwo Asamoah (gratis) en WK-finalist Sime Vrsaljko. En geen enkele sleutelspeler verliet de stal. Als Spalletti structuur en vuur in dit team krijgt, is het oppassen geblazen voor de Oude Dame.

Foto: Photo News

De outsiders

Rond Napoli hangen enkele vraagtekens. Carlo Ancelotti verving de naar Chelsea vertrokken Maurizio Sarri. Hoe zullen Mertens en co. die overgang verteren? Bovendien trok ook draaischijf Jorginho richting Londen. Fabian Ruiz werd bij Betis gehaald als vervanger, maar een eerste jaar in de tactische Serie A is nooit te onderschatten. Napoli zorgde wel voor extra diepte door Simone Verdi (Bologna), Kevin Malcuit (Lille) en Amin Younes (Ajax) binnen te halen. In doel moet David Ospina en later talent Alex Meret de vertrokken Pepe Reina (Milan) doen vergeten.

Bij Roma dus geen Nainggolan meer en ook geen Alisson Becker in doel, maar de Lupi hebben zich behoorlijk goed vernieuwd met het geld (98,5 miljoen euro) dat ze voor beide heren kregen. Steven N’Zonzi moet de nieuwe draaischijf op het middenveld worden, international Bryan Cristante de nieuwe Radja, Javier Pastore de spelmaker en Justin Kluivert de joker. Coach Eusebio Di Francesco gaat zijn tweede seizoen in bij een topclub en is nu beter gewapend tegen de druk na een sterke campagne in de Champions League. Op papier ziet het er goed uit voor de top vier voor Roma.

Tenzij Milan roet in het Romeinse eten gooit. De Rossoneri leven op hoop door de komst van Higuain, die hen eindelijk nog eens een topspits geeft. ‘Rotte appel’ Nikola Kalinic werd verkocht, terwijl beloftevolle spelers als Mattia Caldara en Tiemoué Bakayoko de rangen kwamen versterken. Gennaro Gattuso kan met zijn passie het beste uit zijn spelers halen, maar kwalitatief lijkt Milan net te kort te komen voor de top vier en dus de Champions League. Tenzij Higuain weer meer dan dertig goals gaat binnenknallen...

Verder is het uitkijken of Atalanta voor het derde jaar op rij kan meedoen voor een Europees ticket. Lazio slaagde erin om Sergej Milinkovic-Savic, Ciro Immobile en Luis Alberto te behouden, en zal dus wel weer lang meedoen. Fiorentina hield dan weer Federico Chiesa en Giovanni Simeone in huis, terwijl Sampdoria enkel Lucas Torreira verloor.

Degradatie

Aan de onderkant van de Serie A zijn er een aantal teams die het hele seizoen lang gaan strijden tegen de degradatie. De opvallendste is natuurlijk Parma. De cultclub herrees op korte tijd na een faillissement en wil weer een vaste waarde worden op het hoogste niveau. Maar het wordt overleven, ondanks degelijke aankopen met Roberto Inglese en Alberto Grassi.

Ook voor die andere twee promovendi, Empoli en Frosinone, wordt het overleven. Bij Empoli is het wel uitkijken naar de talentrijke Antonino La Gumina in de spits. Ook teams als SPAL, Chievo Verona, Genoa en Cagliari lijken het moeilijk te gaan krijgen.

Foto: BELGAIMAGE

De Belgen

Over Nainggolan hadden we het dus al. ‘Il Ninja’ zou wel eens geweldig kunnen schitteren dit seizoen bij Inter. Bij de Nerazzurri loopt echter nog een tweede Belg rond: Xian Emmers. Spalletti lijkt voldoende vertrouwen te hebben in de belofte na een sterke voorbereiding. Zijn selectie loopt niet over van de middenvelders en dus krijgt onze 19-jarige landgenoot zijn kans bij de A-kern. Het rugnummer 40 gaan we mogelijk wel eens aan het werk zien in wedstrijden tegen kleinere teams en in de beker.

Voor Dries Mertens is het bij Napoli afwachten hoe Ancelotti hem zal inzetten. Als spits zoals Maurizio Sarri, als flankspeler of opnieuw als supersub? Feit is wel dat Napoli investeerde in twee flankaanvallers (Verdi en Younes), terwijl Arkadiusz Milik de enige ‘echte’ centrumspits is in de kern. Ancelotti lijkt Mertens voorlopig dus te aanzien als nummer negen, die de voorbije twee seizoenen 46 keer scoorde.

Dennis Praet speelt ook komend seizoen bij Sampdoria, ondanks geruchten over een transfer. De Blucerchiati leunen tegen de subtop aan, maar komen toch altijd te kort met een tiende en negende plek de voorbije twee seizoenen. Torreira trok naar Arsenal en dus lijkt Praet belangrijker te gaan worden op het middenveld van Samp. Hij kan wel eens een gevaarlijk duo vormen met aanwinst Jakub Jankto.

Bij Lazio lopen dit seizoen twee Belgen rond: Jordan Lukaku en Silvio Proto. Beiden zijn echter bankspelers en zullen vooral ingezet worden in de beker en eventueel eens Europees. Timothy Castagne begint aan zijn tweede seizoen bij Atalanta, maar zit achter de net iets sterkere Hans Hateboer. Kevin Mirallas wil zijn carrière herlanceren bij Fiorentina. Een jeugdig, goed voetballend team dat de Belg vooral ziet als een investering in de breedte. Bij Genoa moet Stephane Omeonga de goede dingen die hij vorig jaar liet zien bevestigen.

