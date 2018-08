In dit Brussels restaurant mag je betalen met Turkse lira (en dat maakt alles véél goedkoper)

Schaarbeek -

Turkije zit volgens president Erdogan in een economische oorlog en iedereen moet solidair zijn.Een kebabzaak in Schaarbeek wil dat alvast doen: “Hier is een lira evenveel waard als een euro”, zegt Seyfettin Erdem. Een stoutmoedig gebaar, want een lira is momenteel amper 0,15 eurocent waard.