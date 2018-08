Lubbeek - In de Kapelstraat in Lubbeek is een vrachtwagen gekanteld die was geladen met 200 varkens. De chauffeur werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Een twintigtal dieren heeft de klap niet overleefd.

De vrachtwagen was op weg naar een slachthuis toen het ongeval gebeurde. Op videobeelden is te zien hoe de varkens verspreid in het gras liggen na het incident. De brandweer probeert ondertussen de laatste dieren uit het voertuig te bevrijden.