'Beroep van copiloot verdwijnt binnen de 5 jaar'

Piloten moeten goed overeenkomen met hun directe collega’s. Soms zitten ze uren aan een stuk met hun copiloot in de cockpit. Dat heeft zijn voor- en nadelen. Je kan al eens een praatje maken en een dutje doen. Vier ogen zien meer dan twee, maar is de job van copiloot nog niet overbodig?

De technologische vooruitgang brengt heel wat jobs in gevaar, ook die van copiloot. Maar volstaat één piloot om de veiligheid van de passagiers te garanderen?

Gebrek aan piloten

Tom Enders, de topman van vliegtuigbouwer Airbus, denkt dat de vliegtuigindustrie wel naar de enkele piloot zal evolueren. Goed nieuws voor mensen die graag een goedkoop ticket boeken, want door minder personeel kan de ticketprijs naar omlaag. Het gebrek aan piloten wordt op deze manier ook wat opgelost.

Er is wel degelijk een tekort aan piloten in de luchtvaartsector. Er blijven nieuwe luchtvaartmaatschappijen bijkomen en de economie staat toe dat er meer en meer vluchten worden aangeboden. Maar, zegt Enders, daardoor zullen er 500.000 extra piloten aangeworven moeten worden in de komende 20 jaar. Er wordt geschat dat het aantal mensen dat het vliegtuig neemt zal verdubbelen in die periode tot zo’n 8 miljard per jaar.

'Om dit tekort op te vangen, werken we aan geavanceerde technologie die het mogelijk moet maken om met één piloot minder te vliegen', zegt Enders. Het is geen verre toekomstmuziek. Hij verwacht dat het project al binnen 5 jaar gerealiseerd zal zijn. Zelf relativeert hij de stap: 'Een enorme vooruitgang is het niet, want nu vliegen toestellen 95% van de tijd ook op autopiloot.' Applaudiseer je op het einde van een vlucht? Dan doe je dat vaak voor een computer.

Van minder-bemand naar onbemand?

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing blijft niet achter en komt met een gelijkaardig project. Ze willen er zelfs al iets sneller voor gaan en volgend jaar knopen doorhakken over de lancering van een ’minder-bemand’ vliegtuig. Een tussenstap naar ‘onbemande’ vliegtuigen? Dat lijkt uiteindelijk de echte toekomst te zijn. Vliegtuigen die volautomatisch vliegen en vanaf de grond worden bestuurd.

Momenteel is het nog niet zo gemakkelijk om het ‘minder-bemand’ vliegtuig de lucht in te laten, omdat de internationale wetgeving dat niet toelaat. Volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert moeten die regels eerst aangepast worden, net zoals de standaardvliegtuigmodellen. 'Er is een nieuw ontwerp vliegtuig nodig. Maar dat ligt allang op de tekentafel. Ook de angst bij het publiek moet worden weggenomen.'

