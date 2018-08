Sporen van mogelijk kankerverwekkend glyfosaat gevonden in ontbijtgranen en havermout

De producten van tientallen bekende graanmerken bevatten glyfosaat, een pesticide die door de Wereldgezondheidsorganisatie gelinkt wordt aan kanker. Dat concludeert de Amerikaanse milieubeweging Environmental Working Group (EWG) uit onafhankelijke laboratoriumtesten.

Volgens EWG werd in liefst 43 van de 45 stalen van haverproducten glyfosaat aangetroffen. In drie vierde van die stalen lag het glyfosaatgehalte hoger dan wat EWG-wetenschappers veilig voor kinderen beschouwen. Opvallend is dat ook een derde van de 16 stalen van biologisch gekweekte granen glyfosaat bevatte, al lag het niveau wel onder de veiligheidsgrens. Waarschijnlijk gaat het om glyfosaat afkomstig van nabijgelegen velden waar traditioneel gekweekte gewassen staan.

Volgens EWG vond de Amerikaanse voedselautoriteit de afgelopen twee jaar al glysofaat in voeding, maar hield ze dat geheim voor het publiek. De organisatie wilde met haar onderzoek het publiek informeren.

Het hoogste glyfosaatgehalte werd aangetroffen in twee stalen van Quaker Old Fashioned Oats. Ook in drie stalen van Cheerios was het glyfosaatgehalte aanzienlijk.

Glyfosaat is het actieve bestanddeel van Roundup, een onkruidverdelger van Monsanto. De Duitse farmareus Bayer rondde in juni de overname van Monsanto af. Begin deze week werd Monsanto nog veroordeeld tot het betalen van 290 miljoen dollar (ruim 250 miljoen euro) aan schadevergoedingen. Het bedrijf zou hebben nagelaten om te waarschuwen voor het gevaar van onkruidverdelger Roundup, die de oorzaak is van de kanker van een Amerikaanse tuinier.

In ons land is Roundup sinds juli verboden voor particulieren. Enkel professionals zoals landbouwers en tuinaannemers mogen nog producten gebruiken op basis van glyfosaat of andere stoffen die mogelijk kankerverwerkkend zijn.