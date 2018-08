Zware hinder op spoor tussen Antwerpen en Brussel

Door een persoonsongeval tussen treinstations Kontich-Lint en Hove is het treinverkeer tussen Mechelen en Antwerpen-Centraal een tijdlang onderbroken. Intussen is het verkeer hernomen, maar de hinder houdt nog steeds aan.

Het persoonsongeval deed zich voor omstreeks 11.15 uur. Hierdoor was het treinverkeer tussen Mechelen en Antwerpen-Centraal onderbroken. De NMBS raadt reizigers aan om te luisteren naar de aankondigingen in de treinstations. Sinds 11.45 uur is het verkeer hernomen, maar de hinder houdt nog aan.

Ook tussen Brussel-Zuid en Antwerpen-Centraal is er hinder door het ongeval: de IC-treinen van Brussel-Zuid tot Antwerpen-Centraal zijn afgeschaft. Er wordt aangeraden om te reizen via Gent-Sint-Pieters, ook voor het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Centraal. Tussen Leuven en Antwerpen-Centraal worden de IC-treinen omgeleid via Aarschot.