Twee ongevallen op Antwerpse Ring richting Nederland: meer dan een uur aanschuiven

Door een ongeval met een vrachtwagen in de Kennedytunnel richting Nederland zijn twee rijstroken versperd. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Verkeer richting Hasselt kan beter omrijden via Brussel, van Sint-Niklaas naar Antwerpen wordt de route langs de N16, via Temse brug en de A12 aangeraden.

Iets na 12 uur werden de twee vrachtwagens getakeld, rond 12.30 uur had de brandweer het wegdek in de Kennedytunnel gereinigd. Er staat wel nog steeds veel file, op de E17 is het meer dan één uur aanschuiven van voor Haasdonk. Ook op de N49 en de E34 staat er als gevolg van het ongeval veel file.

Iets verder op de Antwerpse Ring, aan het viaduct in Merksem, gebeurde nog een tweede ongeval. Ook daar waren twee rijstroken versperd. Iets na de middag werd de weg er opnieuw vrijgemaakt.