Essen -

Ook poezen moederen graag. Zelfs voor deze wezenkuikentjes uit Essen. De eieren werden onder een warme lamp uitgebroed. Toen ze uit het ei kwamen, was er geen kip in de buurt. Gelukkig was er wel deze Simba. Haar moedergevoel zorgt ervoor dat ze naast haar eigen kroost ook nog plaats heeft voor deze donzige kuikentjes.