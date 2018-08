Romelu Lukaku op Amerikaanse website: “Misschien stop ik wel als international na EK 2020”

Stopt Romelu Lukaku na het EK in 2020. De best scorende Rode Duivel ooit sprak met de geloofwaardige Amerikaanse website Business Insider en liet zich ontvallen dat het volgende grote toernooi wel eens zijn laatste optreden in het truitje van de Rode Duivels kan zijn.

Als we het verhaal van Business Insider mogen geloven, dan is de kans reëel dat Romelu Lukaku na het EK 2020 ermee ophoudt bij de nationale ploeg. “Ik denk dat ik er na Euro 2020 mee stop als Rode Duivel”, wordt Lukaku geciteerd in het bewuste artikel.

Een echte reden voor zijn afscheid geeft de succesvolle spits niet. Maar hij ziet de toekomst van de Rode Duivels tamelijk rooskleurig in. België stoomt nieuwe talenten klaar. “Ze hebben betere trainingsfaciliteiten, het niveau van de opleiding ligt een pak hoger. Het enige wat ik vrees, is een gebrek aan honger. Er gaat veel geld om in het voetbal, voor spelers van jonge leeftijd: een twaalfjarige kan al goed geld verdienen. Dat neemt hun scherpte weg, vrees ik.”

Toch klinkt het vreemd: een 25-jarige die beweert dat hij twee jaar later, op 27-jarige leeftijd, afscheid zal nemen van de nationale ploeg. “Ik ben nog niet op mijn best”, geeft hij zelf toe. “Ik praat weinig met jongeren en geef geen tips omdat zij mijn concurrenten zijn. Ik wil mijn plaats niet afstaan aan een jongere. Nog twee jaar en dan kunnen ze mijn plaats hebben.”

Lukaku verzamelde tot nu toe 75 caps voor de Rode Duivels waarin hij veertig keer tot scoren kwam.