De Bruyne over “makkelijke” relatie met Guardiola en zijn seizoen: “We moeten de Champions League niet winnen”

Voetballen zal Kevin De Bruyne even niet doen. De Rode Duivel liep op training bij Manchester City namelijk een knieblessure op. Gevreesd wordt dat de middenvelder een tijdje aan de kant staat, mogelijk zo’n twee maanden. Pep Guardiola zal zijn spelmaker dus moeten missen, maar De Bruyne gaf vlak voor zijn blessure nog een interview over het seizoen van de Cityzens.

“We zullen nooit nog een seizoen hebben als vorig jaar”, vertelt King Kev aan de BBC. “Toen waren we bijna perfect. Als we kampioen spelen op de laatste speeldag, met de laatste trap van het seizoen, dan zal ik ook heel gelukkig zijn.”

De Bruyne en zijn ploegmaats werden vorig seizoen gevolgd door de camera’s van Amazon Prime, dat een serie uitzendt over het magische seizoen van Man City. “In het begin was dat wel wat vreemd”, aldus de Belg. “We zijn veel camera’s wel gewoon, maar die aandacht vestigt zich meestal op het veld. Achter de schermen is er normaal geen enkele buiten de dingen van de club zelf. Het programma gaat de zaken laten zien zoals ze zijn. Leuke momenten, slechte moment, conflicten. Het leven is niet perfect.”

Foto: BELGAIMAGE

Relatie met Pep

In de trailer was te zien hoe gepassioneerd Guardiola is als trainer. “Pep heeft een andere relatie met elk van zijn spelers”, zegt De Bruyne. “Ik heb het geluk dat ik hou van de stijl die hij wil spelen, dus dat maakte de overgang makkelijker en natuurlijker. We zitten dan ook op dezelfde golflengte. Het is hard werken, maar ook leuk en dus goed. Al kan Pep wel intens zijn. Soms geeft hij je een overload aan informatie, maar daar kunnen we intussen wel mee overweg.”

“Of ik ooit met hem discussieer? Ik doe dat wel eens. Al moet ik eerlijk zijn dat dit nog niet vaak is gebeurd. Soms zie ik een paar dingen anders en dan moet je erover spreken. Iedereen heeft zijn eigen visie op voetbal, maar ik heb het geluk dat ik meestal hetzelfde denk als hem. Dat is best makkelijk. En als je op een normale manier zegt wat je denkt, kan hij daarmee overweg.”

Foto: EPA-EFE

Leider

De Bruyne wil dit seizoen opnieuw een leidersrol op zich nemen. “Ik ben een beetje in die rol gegroeid”, zegt hij. “Toen ik hier aankwam, was ik nog niet dezelfde speler als nu. Ik heb ook een andere visie gekweekt. Ik kwam van Duitsland en had nog geen succes geboekt in Engeland. Als je goed speelt en hard werkt, krijg je vanzelf meer leiderschap. Ik ben ook iets rustiger als Vinny (Vincent Kompany, red.) maar ik doe elke wedstrijd alles om te winnen!”

Man City wil weer de titel pakken, maar ook scoren in de Champions League. “We moeten die trofee niet winnen om een succesvol seizoen te hebben”, stelt Bruyne. “Het is een grote prijs, maar je moet er minder constant voor zijn dan in de competitie. We waren het ganse jaar geweldig maar dan even minder tegen Liverpool, waardoor we eruit lagen. Je moet dus goed zijn op het juiste moment.”

“We focussen op onszelf”, zegt De Bruyne op een vraag naar de titelstrijd in de Premier League. “Andere teams gaan ons pushen. Liverpool deed wat wij deden vorig jaar: veel maar slim investeren. Ze hadden versterkingen nodig op bepaalde posities en hebben die gehaald. Het wordt een leuke strijd aan de top want de top zes vormt altijd een uitdaging.”