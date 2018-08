China onthult robotjeep die op achterkant van maan moet landen

China heeft donderdag de robotjeep onthuld die het Aziatische land op de achterkant van de maan wil neerzetten. Dat hebben de Chinese staatsmedia gemeld.

De Chang’e 4, die de robotjeep meevoert, moet in december een zachte landing op de “Dark Side of the Moon” maken, met name in de Aitken-krater op de zuidelijke pool. Het tuig weegt slechts 140 kilo, en kan landen, fotograferen en exploreren, aldus de China Daily.

De robotjeep moet wetenschappers data leveren over delen van onze natuurlijke satelliet die nog niet zijn geëxploreerd. De achterkant van de maan kan niet profiteren van de straling van onze zon, zegt het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA.

De jeep heeft zes wielen, twee zonnepanelen, een geavanceerde radar en talrijke camera’s om het oppervlak van het hemellichaam te onderzoeken.

Iedereen ter wereld mag een naam bedenken voor de zeswieler.

In mei lanceerde Peking reeds de sonde Queqiao om gegevens over de achterkant van de maan te verzamelen en te zoeken naar aanwijzingen van de oerknal waarmee het universum is ontstaan. Het tuig dient ook als relais voor de robotjeep.

Peking wil tegen 2030 ook een eerste Chinees op het maanoppervlak neerzetten. In 2013 liet het al een andere robotjeep de Wachter van de Aarde verkennen.