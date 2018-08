Carrasco moet noodgedwongen zijn haar laten doen door zijn Noémi… en is niet tevreden met het resultaat

Op het WK zagen we Yannick Carrasco aan het werk met een serieuze bos haar. Steeds een beetje bijgewerkt met wat gel. Maar dat is verleden tijd, met dank aan Noémi Happart.

Carrasco’s kapper was blijkbaar niet beschikbaar en dus was er maar één optie voor de speler van Dalian Yifang FC. Vrouwlief Noémi moest de schaar in de hand nemen. Al is ‘schaar’ veel gezegd, want Carrasco heeft plots geen haarspriet meer op zijn hoofd staan. Er zal dus wel een tondeuse aan te pas gekomen zijn.

“Als je kapper er niet is, moet je een oplossing zoeken. Ik stelde mijn vertrouwen in mijn vrouw… om mijn haar te knippen… en dit is het resultaat”, plaatste Carrasco als bijschrift bij een foto op Instagram. “Ik hou nog steeds van je hoor”, was de Rode Duivel lief voor zijn Noémi.