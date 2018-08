350 Amerikaanse publicaties klagen Trumps retoriek tegenover de pers aan: “Journalisten zijn niet de vijand”

Het #freepress initiative tegen de retoriek van de Amerikaanse president Donald Trump, waartoe de krant Boston Globe had opgeroepen, heeft donderdag massaal weerklank gekregen. Meer dan 350 Amerikaanse kranten publiceerden editorialen waarin ze Trumps aanvallen op de vrije pers aan de kaak stelden. Trump doet kritische artikels over hem vaak af als “fake news”, en noemde de media de afgelopen tijd meerdere keren “de vijand van het volk”.

De Globe titelde op “Journalisten zijn niet de vijand”, en schreef dat het vervangen van de vrije pers door media die onder staatstoezicht staan altijd de eerste stap is geweest van corrupte regimes.

The New York Times, dat zijn redactioneel artikel net als vele andere kranten al woensdag publiceerde, schreef dat “stellen dat waarheden die je niet leuk vindt, fake news noemen gevaarlijk is voor het levensbloed van de democratie”.

Ook de Kansas City Star neemt geen blad voor de mond. Het dagblad schrijft dat Trump de media om strategische redenen omschrijft als de vijand. “Dat is hoe de nazi’s de joden noemden. Dat is hoe de critici van Joseph Stalin aangeduid werden voor executie.”

Met de actie wil Boston Globe een “gecoördineerd antwoord” geven op de toegenomen vijandigheid van Trump de afgelopen weken. Afgelopen zaterdag zei de krant al zeker te zijn van meer dan 100 deelnemende publicaties, maar het zijn er uiteindelijk nog een pak meer.