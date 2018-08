Struikbranden verwoesten gebouwen in Australië

Struikbranden in de zuidelijke Australische deelstaat New South Wales hebben zeker drie huizen en ongeveer twintig andere gebouwen zoals loodsen vernield.

De brandweer van de deelstaat liet donderdag weten dat sinds woensdag meer dan achthonderd brandweerlui meer dan tachtig branden bekampen in meerdere regio’s van New South Wales. Minstens dertig vuurhaarden zijn nog niet onder controle gebracht.

Nabij Bemboka in de Bega Valley zijn twee huizen en vier andere gebouwen vernield, nadat het vuur zich over meer dan drieduizend hectaren had verspreid. In Mount Kingiman gingen elf gebouwen verloren, ook waren er verwoeste huizen en loodsen in Nowra.

Vier brandweerlieden raakten gewond toen hun voertuig crashte.

Struikbranden zijn een zeldzaamheid in augustus in Australië, waar het dan putje winter is.