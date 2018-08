Burgemeester van Geel in hilarisch filmpje: “Ik hou van legbatterijkippen”

Geel -

De burgemeester van Geel, Vera Celis en schepen van Dierenwelzijn, Bart Julliams (beiden N-VA) hebben samen een filmpje opgenomen om de Facebook groep Dier in de Kou, een groep die zich inzet voor dieren, te steunen. Wat uiteindelijk bedoeld was als promotie voor de groep is uitgedraaid in hilarische beelden waarin zowel de burgemeester als schepen precies zijn terechtgekomen in een aflevering van In De Gloria.