Zoetere peren en appels dankzij vele zonneschijn

De pluk van Conferenceperen, de populairste peer bij de Vlaamse telers, is donderdag gestart. Voor appels begint de pluk later, en hangt die ook af van soort tot soort, maar voor de Jonagold zal dat de eerste helft van september zijn. Door de vele zonneschijn van de afgelopen weken en maanden zijn de appels en peren mogelijk wel iets kleiner, maar zullen ze ook zoeter smaken. “Uit de tests bleek dat ze heel veel suiker bevatten, en dat is te danken aan de zonneschijn”, zegt Boerenbond-adviseur Pieter Timmermans.