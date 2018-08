Tiener wordt geraakt door bliksem, maar mag al na vijf dagen ziekenhuis verlaten: “Ik voel me als Superman”

Tiener wordt geraakt door bliksem, maar mag vijf dagen later al ziekenhuis verlaten: “Ik voel me als Superman” Video: KameraOne

De dertienjarige Josiah Wiedman uit El Mirage, Arizona mag zich gelukkig prijzen dat hij nog leeft. Toen de tiener op 8 augustus tijdens zwaar onweer naar huis wandelde, werd hij plotseling geraakt door de bliksem. Maar na drie dagen in coma te hebben gelegen, leken zijn verwondingen bijzonder goed mee te vallen: “Ik voel me momenteel als Superman.”

De kerel deed zijn verhaal aan verschillende lokale media. Wiedman was samen met een vriend naar huis aan het wandelen toen het noodlot toesloeg. “Plotseling voelde ik een uitbarsting van warmte, en dan werd alles zwart voor me”, vertelde hij. Hij viel onmiddellijk op de grond. De vriend die naast hem wandelde, werd ook geraakt maar verkeerde niet in levensgevaar.

Het was uiteindelijk een ooggetuige die Wiedman vervolgens bewusteloos aantrof. Hij ging meteen over tot reanimatie. “Dat is wat hem heeft gered”, vertelde dokter Craig Egan van het kinderziekenhuis in Phoenix. “Er ging net voldoende elektriciteit door zijn lichaam om het hart tijdelijk te laten stoppen met kloppen.” Ook het skateboard van de tiener, dat een deel van de schok opving, zou een belangrijke reden geweest zijn waarom hij dit verhaal nog kan navertellen.

Mirakel

Ondanks de ernst van de feiten, verliep de revalidatie van Wiedman verrassend snel. Na drie dagen ontwaakte hij uit zijn slaap, en amper twee dagen later werd hij al ontslagen uit het kinderziekenhuis. Zijn verwondingen waren immers erg beperkt. Door de blikseminslag had hij een wonde aan zijn been opgelopen, maar niks wat hem op lange termijn zou blijven achtervolgen. “Het is ongelofelijk dat je het momenteel zo goed stelt”, liet dokter Egan nog weten aan de jongen. “We zijn allemaal verbaasd.”

Ook Wiedman zelf beseft dat hij door het oog van de naald is gekropen. “Shoutout naar God, want als hij er niet voor me was, dan was ik dood geweest”, liet de jongen nog verstaan. “Het is allemaal een mirakel.”