Slachtoffers grootschalig misbruik door priesters getraumatiseerd: “Ik kon mijn eigen kinderen zelfs niet knuffelen”

Nadat bekendraakte dat grootschalig kindermisbruik door priesters in de Amerikaanse staat Pennsylvania jarenlang werd toegedekt door andere kerkleiders, durven de slachtoffers hun verhaal stilaan openlijk vertellen. Hun getuigenissen waren van cruciaal belang voor het onderzoek, maar de details zijn vaak huiveringwekkend.

Afgelopen dinsdag werd de conclusie van een grootschalig onderzoek door de zogenaamde ‘grand jury’ naar kindermisbruik in de katholieke kerk bekendgemaakt. Een vernietigend rapport van maar liefst 887 pagina’s bracht uiteindelijk een schokkend besluit: maar liefst 301 priesters uit 6 verschillende bisdommen zouden kinderen misbruikt hebben. In totaal zou het gaan om meer dan 1.000 slachtoffers. Bisschoppen en andere kerkleiders van de Rooms-Katholieke Kerk in de Amerikaanse staat Pennsylvania dekten de feiten op allerlei soorten manieren toe, en dat maar liefst 70 jaar lang.

Het volledige rapport van de jury is hier te lezen.

Enkele van de slachtoffers doen nu hun verhaal aan Amerikaanse media. De ene getuigenis bevat al meer details dan de andere, maar één ding hebben ze allemaal gemeen: na het misbruik volgde een leven vol trauma en een groot gebrek aan vertrouwen.

Robert (83): “Ze mikten op mij omdat ik geen vader had”

Het is 70 jaar geleden dat Robert seksueel misbruikt werd door een priester. In de decennia die erop volgden, moesten zowel hij als zijn gezin leren leven met zijn trauma. Soms een onmogelijke opdracht. “Ik kon mijn vrouw amper genegenheid tonen”, zegt Robert, die nu 83 jaar oud is, aan CNN. “Zelfs mijn kinderen kon ik vaak niet knuffelen of zelfs maar vasthouden.”

Robert werd zo’n 70 jaar geleden misbruikt. Foto: CNN

Al die jaren wachtte Robert op een onderzoek, op een mogelijkheid om de priesters verantwoordelijk te stellen voor hun daden. Zijn zaak bleek uiteindelijk een van de eersten te zijn. De feiten vonden plaats toen hij ongeveer 13 jaar oud was. Toen Harry S. Truman nog de president van Amerika was, in tijden waarin het bijzonder moeilijk was om dergelijke feiten aan het licht te brengen. “Wie zou mij hebben geloofd? Wie zou nu geloven dat een priester in 1947 of 1948 iemand zou misbruiken? Nog nooit had iemand zoiets gehoord”, vertelt Robert. “Omdat ze het verdoezelden natuurlijk.”

Robert denkt zelf dat hij een gemakkelijk slachtoffer was voor de priesters omdat hij geen vader had. “Daarom mikten ze op mij”, klonk het in een video waarin hij zijn verhaal doet. “Maar ik heb altijd geweten dat ze me nooit zouden verslaan.”

Carolyn (37): “Het was mijn woord tegen dat van God”

Een van de andere slachtoffers is de 37-jarige Carolyn. Ook zij doet haar verhaal in de video die op de persconferentie van de ‘grand jury’ te zien was. Carolyn ontmoette haar misbruiker voor het eerst toen ze nog een baby was, achttien maanden oud was ze. “Ik zat nog in een luier toen ik naar buiten rende, recht in zijn armen”, zegt ze terwijl tranen over haar wangen rollen. Naarmate ze ouder werd, “werd ze altijd bepoteld door hem”.

Ook zij worstelt nog elke dag met die ervaring. “Elke keer ik het woord ‘god’ hoor, krijg ik flashbacks naar het misbruik”, vertelt ze. “Het doet me aan hem denken. En dat geeft me het gevoel dat mijn hele leven een leugen is geweest.”

Hoewel het vermeende misbruik van Carolyn tientallen jaren na dat van Robert plaatsvond, zei ze dat het toen ook nog steeds ongelooflijk moeilijk was om er iets over te zeggen. “Het is iets erg eenzaam, vooral als het jouw woord tegen dat van God is,” klinkt het. Maar die eenzaamheid kan nu stilaan verdwijnen na het rapport van de jury. “Ik denk dat dit rapport veel mensen zal helpen. Ze weten nu dat er veel mensen zijn die hen wél geloven en achter hen staan.”

Vaticaan reageert niet

Het Vaticaan weigerde CNN commentaar te geven op de bevindingen van de jury. Kardinaal Daniel DiNardo, de voorzitter van de Amerikaanse Conferentie van katholieke bisschoppen, reageerde wel al openlijk. “We schamen ons voor de zonden en nalatigheden van katholieke priesters en bisschoppen”, klonk het.

Andere horrorverhalen die aan het licht kwamen:

- Een geval waarin een priester een jonge tiener streelde en masturbeerde onder het voorwendsel dat “hij zo het slachtoffer kon controleren om te zien of hij kanker had”.

- Een seropositieve priester die jarenlang kinderen heeft misbruikt, maar uiteindelijk wel in de gevangenis belandde.

- Een priester die naar verluidt meerdere jongens heeft misbruikt en mishandeld, maar nadien nog een aanbeveling kreeg om bij Disney World te gaan werken.