Egyptenaren konden al veel vroeger mummificeren dan tot nu toe gedacht

De Egyptenaren konden honderden jaren vroeger dan aangenomen lijken balsemen, zo heeft een wetenschappelijk team in de Journal of Archeological Science bericht.

Oorspronkelijk ging men ervan uit dat de Egyptenaren vanaf 3700 tot 3500 voor Christus lijken op een natuurlijke manier konden conserveren. Die oudste vorm van mummificatie betrof alleen het uitdrogen van het lichaam in het hete zand. Pas later werden de lichamen gebalsemd op de nu zo bekende manier, zo werd gedacht.

Maar op basis van tests op een goed bewaarde prehistorische mummie uit het Egyptologisch museum in Turijn kwam een wetenschappelijk team onder leiding van de universiteit in York (Engeland) en Macquarie (Australië) tot de bevinding dat reeds in 3600 voor Christus een rituele mummificatie van een man tussen de twintig en de dertig jaar heeft plaatsgevonden.

Bovendien vonden de wetenschappers aanwijzingen dat het inbalsemen in Egypte geografisch meer verspreid was dan aanvankelijk gedacht.