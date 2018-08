Vlaamse Confederatie Bouw na brugdrama Genua: “Opbrengsten kilometerheffing moeten integraal naar mobiliteit gaan”

De Vlaamse Confederatie Bouw wil dat Vlaanderen een inhaalbeweging voortzet voor het onderhoud van de Vlaamse wegeninfrastructuur. De opbrengsten van de kilometerheffing moeten daarom integraal naar investeringen in mobiliteit gaan, zo lobbyt de VCB donderdag naar aanleiding van de ingestorte brug in Genua.

De Vlaamse bouwsector neemt de gelegenheid te baat nu blijkt dat in Vlaanderen dertig bruggen onder extra toezicht staan omdat ze sporen vertonen van betonrot, roest, insijpelend water of zuurschade. De inspectie en het onderhoud van bruggen en andere verloopt “gedegen en professioneel” in Vlaanderen, maar toch wacht de helft van de bruggen op de lijst al tien tot twintig jaar op de nodige onderhoudswerken, aldus de sectororganisatie.

Volgens de bouwsector investeerde Vlaanderen tot voor kort te weinig in infrastructuur. “Nu lijkt een inhaalbeweging ingezet, maar de tijd dringt voor een regio die zich profileert als logistieke hub.”

En zo komt de sector uit bij de kilometerheffing. “De opbrengsten ervan dienen integraal aangewend te worden voor mobiliteitsinvesteringen”, klinkt het. “Tot dusver (kilometerheffing vrachtwagens, nvdr.) gaat het merendeel richting algemene middelen voor de overheid. Het grootste deel van de opbrengsten van de kilometerheffing vloeit dus niet terug naar de gebruiker.”

De Vlaamse regering moet voor de VCB bekijken hoe de opbrengsten in grotere mate ingezet kunnen worden voor investeringen. “Er bestaat immers een belangrijke behoefte aan structureel onderhoud en tegelijk moet de Vlaamse overheid op korte termijn werk maken van de realisatie van missing links en de nog resterende gevaarlijke verkeerspunten wegwerken.”