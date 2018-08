Brugse brouwerij Halve Maan pompt 20 miljoen in supermoderne bottelarij

Brugge - De Brugse stadsbrouwerij Halve Maan investeert 20 miljoen euro in de realisatie van een nieuwe brouwerij. Dat meldt de producent van onder meer Brugse Zot en Straffe Hendrik donderdag. De investering is nodig om aan de stijgende vraag tegemoet te komen.

De ondergrondse bierpijplijn is nog maar net goed warmgedraaid, of de Halve Maan kondigt al een nieuwe miljoeneninvestering aan. Om aan de stijgende vraag naar haar speciaalbieren tegemoet te komen, zal de Halve Maan 20 miljoen euro investeren in de bouw van een nieuwe bottelarij. Die komt op de plaats van de oude bottelarij, nabij de Brugse ring net buiten het stadscentrum, op het industrieterrein Waggelwater.

“Het nieuwe afvulcentrum had in 2010 een capaciteit van 8.000 flessen, en 60 vaten per uur, maar is intussen letterlijk uit haar voegen gebarsten na diverse uitbreidingen: bijna jaarlijks werden extra tanks of installaties bijgezet, of werden magazijnen bijgebouwd”, aldus de brouwerij. De afvullijnen zullen tot drie keer sneller werken dan nu, waardoor de capaciteit kan opgedreven worden van 53.000 hectoliter tot 100.000 hectoliter.

“Daarnaast worden ook extra tanks, filtratie, magazijnen, warme kamers en logistieke overslag bijgebouwd, afgestemd op de extra capaciteit. De totale investering is begroot op 20 miljoen euro”, aldus CEO Xavier Vanneste. Met de nieuwbouw wil de brouwerij een pak ecologischer worden.

“De investeringen zullen de brouwerij in de komende jaren toelaten om haar groeiverhaal verder te zetten. Toch benadrukken we dat elke liter van haar bieren verder in de historische brouwerij in de binnenstad gebrouwen zal kunnen worden, om dan met de ondergrondse pijplijn tot het nieuwe verwerkingscentrum te worden verpompt”, aldus Vanneste.

De bouw krijgt ook steun van de Vlaamse overheid onder de vorm van Strategische Transformatie Steun, goed voor een subsidie van ruim een miljoen euro. “Als Vlaamse overheid vinden wij het onze taak om innovatie-inspanningen van bedrijven te ondersteunen en samen de overgang te maken naar een kenniseconomie. Familiebedrijven zoals de Halve Maan liggen voor een groot deel aan de basis van de tewerkstelling en welvaart in Vlaanderen”, aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).