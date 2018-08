Goederentrein botst op bestelwagen in haven Zeebrugge

Brugge - In de voorhaven van Zeebrugge is donderdagmiddag een goederentrein met een bestelwagen gebotst. De bestuurder van die laatste werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Bij een ongeval in de Margareta Van Oostenrijkstraat in Zeebrugge is vanmiddag één lichtgewonde gevallen. Het kwam er tot een botsing tussen een goederentrein en een bestelwagen van een verhuisfirma. De bestelwagen liep heel wat schade op, maar de bestuurder ontsnapte aan erger. Hoe het ongeval precies kon gebeuren wordt momenteel verder onderzocht.