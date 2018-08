Man vliegt achter tralies na valse bommelding om vlucht te halen

Een Fransman die in Groot-Brittannië leeft, is donderdag in de gevangenis opgesloten wegens een valse bommelding. Hij probeerde op die manier zijn vlucht naar de Verenigde Staten te vertragen om het vliegtuig alsnog te kunnen halen.

Jacob Meir Abdellak werd door een gerechtshof in Lewes, in Engeland, tot tien maanden cel veroordeeld nadat hij eerst had ontkend maar daarna schuldig had gepleit. De politie had de 47-jarige man, die als bibliothecaris in Londen werkte, in mei op de luchthaven Londen Gatwick opgepakt, toen hij een latere vlucht naar de VS wou nemen.

“Dit was een tamelijk belachelijke beslissing van Abdellak, die een uiterst ernstige leugen verzon voor zijn eigen profijt”, zei inspecteur Marc Clothier van de politie van Gatwick Airport. “Hij zou te laat zijn voor zijn vlucht en een valse bommelding leek hem een goed idee”, aldus Clothier. Abdellaks veroordeling moet volgens de politie-inspecteur anderen waarschuwen dat “zo’n gedrag niet geduld wordt en dat overtreders stevig aangepakt worden”.