Bestuurder ontvlucht twee controles en laat pak geld en drugs achter

Houthalen-Helchteren - Na een achtervolging in Houthalen-Helchteren heeft de lokale politie een aanzienlijke hoeveelheid drugs en gevonden in een wagen. De bestuurder, die eerder twee controles ontvluchtte, wordt nog opgespoord.

Donderdag kort na middernacht ontving politie Carma een melding over geluidsoverlast in het Jordaenssteegje in het centrum van Houthalen. De politie ging ter plaatse poolshoogte nemen en controleerde er de identiteiten van enkele personen. Eén persoon ging bij aankomst van de patrouille meteen lopen. Omdat de gevluchte persoon later mogelijk nog zou terugkeren, bleef de patrouille vanop afstand toezicht houden.

Enige tijd later dook de man inderdaad op om zijn auto op te halen. De politie trachtte tot controle over te gaan in de Diepestraat, maar de bestuurder vluchtte opnieuw weg bij het opmerken van de patrouille. Na een korte achtervolging, waarbij de bestuurder meerdere verkeersovertredingen beging, met hoge snelheid reed en omstanders in gevaar bracht, verloor de bestuurder de controle over zijn auto. Hij kwam tot stilstand op het kruispunt van de Bronweg met de Hofstraat en zette het op een lopen.

Meerdere politieploegen kwamen ter plaatse en gingen in de omgeving op zoek naar de verdachte. De man kon niet meer aangetroffen worden. In zijn vlucht had de man enkele spullen weggegooid, waaronder een grote som geld, cannabis en cocaïne. Ook in de wagen lagen een aanzienlijke hoeveelheid drugs en enkele gsm’s. De auto werd gerechtelijk getakeld en ook de spullen zijn in beslag genomen. De verdachte, van wie de identiteit gekend is, wordt opgespoord. De politie en het parket Limburg voeren verder onderzoek.