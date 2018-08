“Denemarken lijkt op Venezuela en het is een land waar niemand wil werken, maar iedereen eindeloos studeert omdat het gratis is. “ Dat was zo ongeveer de boodschap die de Amerikaanse conservatieve tv-zender Fox bracht in een reportage over Denemarken eerder deze week. Het filmpje ging natuurlijk viraal in Denemarken zelf, dus vond de sociaaldemocratische politicus Dan Jørgensen het hoog tijd om de zender stevig op zijn plaats te zetten. “Zoals jullie president zou zeggen: FAKE NEWS.”