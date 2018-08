Opsporingsbericht voor diefstal met geweld: herkent u deze verdachten?

Schaarbeek - De Brusselse politie is nog altijd op zoek naar de twee daders van een diefstal met geweld in de Haachtsesteenweg in Schaarbeek op 10 mei. Op vraag van het parket wordt het volgende opsporingsbericht verspreid:

De twee daders hebben het slachtoffer donderdagavond 10 mei rond 20 uur met een handvuurwapen bedreigd en gaven hem talrijke klappen. “De eerste dader is rond de dertig jaar. Hij is ongeveer 1,80 meter lang en slank gebouwd. Hij heeft een ringbaard, een snor en zwart haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere jas met een kap en een kakikleurige pet”, luidt het.

De tweede dader is eveneens rond de dertig. “Ook hij is ongeveer 1,80 meter lang en slank gebouwd. Hij heeft een baard, een snor en zwart haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een jeans en een blauwe jas.”

Herkent u deze daders of hebt u meer informatie over deze feiten? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300. U kunt getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.