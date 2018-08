Onderzoekers staan voor mysterie: al tientallen zeekoeien dood aangetroffen in enkele maanden tijd

Er zijn vreemde zaken gaande aan de Mexicaanse golfkust. Sinds enkele maanden geleden hebben vissers er al minstens 28 zeekoeien dood aangetroffen. Een reden voor hun overlijden is er voorlopig niet. “We kunnen bevestigen dat er zware metalen in het water zitten, er is dus sprake van vervuiling. Maar wat de oorzaak is? Geen idee”, klinkt het bij de lokale autoriteiten.

Vissers die zich door de drassige wateren navigeren in de zuidelijke staat Tabasco hadden het al een tijdje in de mot. Al sinds mei ontdekten ze wel erg veel levenloze lichamen van zeekoeien. Al minstens 28 in totaal, en allemaal langs de Bitzal-rivier en nabijgelegen beken.

Oliebedrijf

De oorzaak van de vele overlijdens blijft weliswaar een mysterie. De lokale bevolking wijst vooral in de richting van Pemex, een nationaal oliebedrijf dat al decennialang zijn hoofdkwartier heeft in de regio. Sluitend bewijs dat zij ook aan de basis liggen van het probleem, is er weliswaar niet.

“Ik kan niet bevestigen dat het de fout is van Pemex”, klonk het bij Ernesto Zazueta van de Zoos and Aquariums Association. “Maar we kunnen wel bevestigen dat er zeer zware metalen in het water zitten. Er is dus vervuiling. Maar wat de oorzaak daarvan is? Dat kan ik niet aangeven.” Vreemd genoeg toonden eerdere tests van het bedrijf aan dat er geen sprake was van vervuiling.

500 kilogram

Het is overigens niet de enige theorie die de ronde doet. Andere wetenschappers vragen zich af of misschien de opwarming van de aarde een rol speelt. Hoe dan ook nemen de autoriteiten intussen maatregelen om erger te voorkomen. Zo worden ongeveer een dertigtal exemplaren in Centla gevangen en verplaatst naar een nabijgelegen natuurreservaat. Geen simpele opdracht, aangezien een zeekoe tot wel 500 kilogram kan wegen.

Volgens de officials leven er nog ongeveer vijfhonderd zeekoeien in de regio.