Brits boek onthult: Libisch dictator was bijna hoofdaandeelhouder van Manchester United

Was de door zijn eigen volk omgebrachte Libische dictator Muammar Khadaffi in 2005 bijna de eigenaar van Manchester United? Ja, volgens het nieuwe boek van James Montague, auteur van meerdere naslagwerken over de eigenaars van ’s werelds grootste voetbalclubs.

De bijna-komst van Khadaffi naar de Britse topclub situeert zich in mei 2005. Manchester United is op dat moment vermoedelijk het beste team van de wereld. Na een dispuut tussen manager Alex Ferguson en aandeelhouders Magnier en McManus over een paard - Rock of Gibraltar - besluit Magnier en McManus hun aandeel in de club, goed voor 28,7 procent, te verkopen.

Kolonel Khadaffi toonde meteen interesse: zijn zonen waren gek van voetbal en de Libische dictator had zich reeds bij het Italiaanse Juventus Turijn ingekocht. Volgens ingewijden was Khadaffi slechts een vingerknip verwijderd van een deal met Manchester United over de aankoop van de bijna 29 procent van de aandelen. Khadaffi zou hiermee meteen de hoofdaandeelhouder zijn geworden. De Libische dictator talmde echter te lang over de prijs van het aandeel en dat gaf de Ameriaanse familie Glazer de kans om de aandelen voor de neus van de Libiërs weg te kapen.

Khadaffi werd op 20 oktober 2011 tijdens de uitlopers van de Arabische Lente door zijn eigen bevolking gevangen genomen en geëxecuteerd in zijn geboortestad Sirte.