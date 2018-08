De Amerikaanse soulzangeres Aretha Franklin is op 76-jarige leeftijd overleden. Ze stierf donderdag in haar huis in Detroit. Dat meldt persagentschap AP. The Queen of Soul kampte al jaren met gezondheidsproblemen en was de laatste dagen ernstig ziek aan het bed gekluisterd. Vrienden en familie van de legendarische zangeres bezochten haar afgelopen week om afscheid te nemen.

Aretha Franklin, de enige echte queen of soul, is niet meer. Haar dood komt niet als een complete verrassing, de Amerikaanse zangeres was al een lange tijd ziek. In 2010 werd een tumor weggehaald bij het muziekicoon, maar hoewel ze een verstokt roker was, haar hele leven lang met gewichtsproblemen kampte en ook nog eens tegen een alcoholverslaving vocht, heeft ze altijd ontkend dat het om alvleesklierkanker ging.

Begin vorig jaar kondigde ze haar afscheid van de muziekwereld aan. De 76-jarige zangeres trad voor het laatst op in november 2017 tijdens een benefietgala voor de Elton John AIDS Foundation.

Foto: AP

Respect

Weinig artiesten waren zo succesvol als Aretha Franklin. In de jaren ‘60 maakt ze furore met nummers als Respect, I say a litte prayer en Think. De zangeres gold al snel als een van de best verkopende artiesten ooit (ruim 75 miljoen verkochte platen), won 20 Grammy’s en werd in 1987 als eerste vrouw opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Franklin begon op erg vroege leeftijd te zingen en haar carrière overspande uiteindelijk zowat zes decennia. Het gerenommeerde muziektijdschrift ‘Rolling Stone’ riep haar uit tot de beste zangeres ter wereld.

Turbulent leven

In haar privéleven ging het Franklin iets minder goed voor de wind. Dat haar leven turbulent was, is een understatement. Ze kreeg twee kinderen terwijl ze zelf nog een kind was (het eerste op 12-jarige leeftijd), verloor heel wat dierbaren op jonge leeftijd en kwam terecht in agressieve en destructieve relaties.

Haar eigen gezondheid was een ander, loodzwaar blok aan haar been. Die strijd heeft ze nu uiteindelijk verloren. Al meer dan een week kreeg ze thuis palliatieve zorgen toegediend. De voorbije dagen, waarin ze gekluisterd aan haar bed afwachtte, kwamen familie en vrienden afscheid nemen van de superster. Dat ze niet snel zal worden vergeten, is eveneens een understatement.