COLUMN. “Goed nieuws voor de dametjes: de mannelijke seksrobot komt eraan!”

Goed nieuws voor de dametjes, schrijft een nieuwssite. De mannelijke seksrobot komt eraan! Het bedrijf Realbotix heeft Henry ontwikkeld: een robot met de Britse nationaliteit, die je met behulp van een app op je smartphone je lievelingsgedichten kunt laten fluisteren of zelfs liedjes kunt laten zingen. Tevens beschikt hij over een bionisch geslachtsorgaan dat allerlei elektronische kunstjes kent. Al is dat bijzaak. Volgens Matt McMullen, CEO van Realbotix, gaat het erom de almaar toenemende eenzaamheid te doorbreken. Net als heel wat mannen hunkeren ook vrouwen naar gezelschap. Enter Henry: de gezellige seksrobot met zijn dromerige blik en zwoele zoenlippen. Hij kost dan wel tussen de 7.000 en 9.000 euro, maar McMullen is er heilig van overtuigd dat massa’s vrouwen een aardige duit overhebben voor een streepje (virtuele) genegenheid.