Drie jaar geleden gestolen in Amsterdam: Gentse politie vindt Nederlandse haar bakfiets terug

Gent - De Gentse politie heeft een Nederlandse fietsster bijzonder gelukkig gemaakt door haar gestolen bakfiets terug te bezorgen. De bakfiets werd drie jaar geleden gestolen in Amsterdam en dit jaar in Gent teruggevonden tijdens een politieactie.

De gestolen bakfiets werd op 23 mei 2018 tijdens een actie van de Dienst Operationele Acties, de dienst van de Gentse politie die onder meer onderzoek doet naar fietsdiefstallen, aangetroffen. Na doorgedreven onderzoek bleek de fiets in maart 2015 gestolen te zijn in Amsterdam.

Gelukkig had de Nederlandse eigenares Christine na de diefstal aangifte gedaan in Amsterdam en kon de politie haar opsporen. Ze was volgens een woordvoerder van de Gentse politie “supergelukkig” toen ze te horen kreeg dat ze haar gestolen bakfiets in Gent kon komen ophalen. Dat gebeurde ondertussen ook.

“Dankzij de aangifte van de diefstal en het feit dat het een geregistreerde fiets is, konden we de eigenares opsporen”, zegt politiewoordvoerder en hoofdinspecteur Liesbet De Pauw.

“Wij hebben hier honderden gestolen fietsen staan die niet geregistreerd zijn, waardoor we de eigenaars heel moeilijk kunnen vinden. De fiets laten registreren en onmiddellijk aangifte doen bij een eventuele diefstal is dus de boodschap.”

Bij de politie in Gent werden vorig jaar 2.572 fietsdiefstallen aangegeven. Na vijf maanden in 2018 stond de teller op 931 aangegeven diefstallen