Dan toch langere schorsing voor Beerschot-speler Loris Brogno?

De kans bestaat dat Beerschot Wilrijk zijn aanvaller Loris Brogno dan toch langer dan twee speeldagen moet missen. Nadat de Geschillencommissie zijn schorsing had herleid van vier naar twee speeldagen, gaat de Bondsprocureur in beroep. Die vindt de schorsing na de slag van Brogno naar Soumah te licht.

Het dossier komt zo vrijdag om 11u opnieuw op tafel. De definitieve uitspraak wordt vrijdag na de debatten van beide kampen verwacht. Brogno mist momenteel zeker de verplaatsing naar OHL en het duel in de vijfde ronde van de Beker van België. De wedstrijden daarna speelt Beerschot Wilrijk tegen Union (31 augustus) en Roeselare (9 september). Vrijdag weten de Ratten of dat met of zonder Brogno is.