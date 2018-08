De bekendste hits van Franklin op een rijtje. De Queen of Soul werd 76.

Respect

Video: YouTube

(You Make Me Feel Like) A Natural Woman

Video: YouTube

(You Make Me Feel Like) A Natural Woman in 2015

Video: YouTube

Spanish Harlem

Video: YouTube

Think

Video: YouTube

Nessun dorma

Video: YouTube

Rock Steady

Video: YouTube

Jump to It

Video: YouTube

Freeway of Love

Video: YouTube

Who’s Zoomin’ Who

Video: YouTube

Chain of Fools

Video: YouTube

Until You Come Back to Me

Video: YouTube

Something He Can Feel

Video: YouTube

I Knew You Were Waiting

Video: YouTube

Jumpin’ Jack Flash