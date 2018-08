Tuinman die kanker kreeg door Roundup, krijgt (door Trump) maar fractie van zijn miljoenenvergoeding

De tuinman die ruim 250 miljoen euro aan schadevergoeding zou krijgen nadat een rechter oordeelde dat hij kanker kreeg door onkruidverdelger Roundup, zal waarschijnlijk minder dan 10 procent van dat bedrag overhouden. Dat berekende een financieel advocaat. En dat is dankzij een maatregel van president Trump.

Dewayne Johnson kon zijn geluk niet op, toen hij afgelopen vrijdag gelijk kreeg van een rechter uit San Francisco. Die oordeelde dat chemiereus Monsanto verantwoordelijk was voor de ziekte van de terminale tuinier. Het was de eerste rechtszaak rond het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel Rondoup, geproduceerd door het bedrijf en met het controversiële glyfosaat als ingrediënt. Johnson kreeg kanker nadat hij het product jarenlang gebruikte en werd terminaal ziek verklaard. De rechter oordeelde dat Johnson recht had op zo’n 290 miljoen dollar (omgerekend meer dan 250 miljoen euro) aan schadevergoedingen. Maar nu blijkt dat de vader van twee mogelijk maar een fractie van zijn miljoenenvergoeding zal krijgen.

Dewayne Johnson Foto: AP

Belastinghervorming boeman

De belastinghervorming die Donald Trump vorig jaar doorvoerde, de zogenaamde Tax Cuts and Jobs Act, hield onder meer in dat gerechtskosten voor de volle 100 procent belast worden, ongeacht hoeveel procent van de schadevergoeding naar de gerechtskosten gaat. Vóór de hervorming waren de advocaat- en gerechtskosten fiscaal aftrekbaar, maar sinds de nieuwe belastingwet zou ongeveer 90 procent van de schadevergoeding rechtstreeks naar juridische kosten gaan.

Een rekensom

Volgens fiscaal advocaat Robert Wood betekent die hervorming in de praktijk dat Johnson ‘amper’ 20 miljoen euro zal overhouden van zijn vergoeding. Of toch tenminste, als Monsanto het in hoger beroep evenmin haalt van de tuinman. Dat zou de compensatie namelijk nog kunnen veranderen.

Johnsons hoge schadevergoeding (290 miljoen dollar) bestaat uit een boete van 250 miljoen dollar die Monsanto hem moet betalen, nog eens 37 miljoen dollar aan niet-economische verliezen in het verleden en de toekomst (vergelijkbaar met een morele schadevergoeding) én uit de economische verliezen waaronder zijn loonverlies.

Woods, gaf in een interview aan zakentijdschrift Forbes, zijn precieze berekeningen mee: de tuinman zal ongeveer de helft van de compenserende schadevergoeding mogen houden (19,5 miljoen dollar), omdat dat te maken heeft met zijn ziekte kan dat deel niet belast worden. Van het overige bedrag (250 miljoen dollar) gaat bijna de helft naar de juridische kosten, de andere helft naar Johnson. Tot de nieuwe belastingwet van Trump wordt toegepast: dan verliest de tuinman op zijn helft nóg eens de helft.

LEES OOK. Sporen van mogelijk kankerverwekkend glyfosaat gevonden in ontbijtgranen en havermout

Precedent gevormd

Al in 2014 kreeg hij de ziekte van Hodgkin, een vorm van kanker in het lymfesysteem, en geen enkele schadevergoeding kan hem daarvan genezen. Maar hoe dan ook is de 46-jarige tuinier, die vermoedelijk nog maar enkele weken te leven heeft, erg opgelucht na het verdict van de rechter. Zijn zaak vormt een precedent en kan de deur openen naar honderden andere rechtszaken tegen Monsanto.

Het bedrijf werd onlangs overgenomen door de Duitse farmaceutische en chemische groep Bayer dat zijn aandeel ondertussen in vrije val ziet gaan, met een verlies van meer dan 5 procent. Ook beleggers vrezen nieuwe rechtszaken in de Verenigde Staten.