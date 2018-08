De man die de ‘dodenbrug’ ontwierp: waarom Riccardo Morandi geen onbesproken architect was

Riccardo Morandi. Zoek de naam op het internet en je krijgt bijna uitsluitend de ingestorte brug in Genua te zien. Nochtans werd de Italiaanse architect tijdens zijn leven geroemd om zijn vooruitstrevende stijl. Maar zijn liefde voor esthetiek levert hem nu – dertig jaar na zijn dood – een zwarte bladzijde op in de geschiedenisboeken. Al was de ramp in Genoa niet de eerste keer dat er doden vielen bij een van zijn bouwwerken.