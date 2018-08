Storm op komst: telefoonnummer 1722 voor niet-dringende oproepen geactiveerd

Brussel - De FOD Binnenlandse zaken activeert donderdag in de loop van de vroege avond het nummer 1722 voor niet-dringende oproepen. Het KMI heeft immers voor donderdagavond en -nacht code geel afgekondigd.

De weerdienst verwacht veel regenval en lokale onweders. Door voor niet-dringende oproepen het nummer 1722 te activeren, blijven de noodnummers beschikbaar voor levensbedreigende of potentieel levensbedreigende situaties.

“Het is niet omdat het nummer 1722 wordt geactiveerd, dat er steeds van moet uitgegaan worden dat er overal zwaar weer op komst is of dat er mogelijk veel schade kan zijn”, legt de FOD Binnenlandse Zaken uit in een persbericht. “Ook bij zeer lokale schade of overlast, die bij code geel kan optreden, wordt door burgers soms massaal gevraagd om een tussenkomst van de brandweer. Vandaar dat het nummer 1722 sinds een aantal maanden niet alleen bij code oranje van het KMI, maar ook bij code geel wordt geactiveerd.”

Op termijn is het de bedoeling om van het nummer 1722 een permanent beschikbaar nummer te maken. Dan zal een activatie bij bepaalde weersvoorspellingen niet meer nodig zijn.