Tweedehandswinkel in Sint-Niklaas ‘viert’ einde wegenwerken

Sint-Niklaas - In Sint-Niklaas organiseert een tweedehandszaak op 24 augustus een evenement om het einde van 1.400 dagen wegenwerken te vieren. De winkel moet door wegenwerken 10 dagen de deuren sluiten, maar ziet - nogal atypisch voor ondernemers die gelijkaardige hinder ondervinden - geen reden tot klagen.

“We vieren het sluitstuk van 1.400 dagen aan belangrijke en noodzakelijke wegenwerken”, zegt zaakvoerder Steven Hendrickx.

Tweedehandszaak Troc.com is al 5 jaar actief in Sint-Niklaas, maar het grootste deel van die periode waren er wegenwerken in de buurt. Eerst op de N70 van het shopping center tot kwartier Westakkers Haasdonk. Vrijwel tegelijkertijd werden de Raapstraat en de Vijfstraten aangepakt, gevolgd door de aansluiting van de Singel op de N70 en het kruispunt Vijfstraten.

Vandaag wordt het wegdek van de Singel vervangen, waardoor de zaak 10 dagen verplicht moet sluiten. “Dit alles opgeteld, waren er op 13 augustus exact 1.400 dagen aan wegenwerken”, klinkt het. “Met Troc.com juichen we de werken toe! Meer nog, we willen het einde van deze periode vieren met al onze klanten.” In een poging om de financiële verliezen door de wegenwerken te compenseren wordt naast randanimatie ook een parkingverkoop georganiseerd.

Een positieve aanpak die bij lokale politici in de smaak valt. “Ik besef ten volle dat de impact van wegenwerken heel groot kan zijn voor de plaatselijke ondernemers”, zegt schepen voor mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “We kunnen dit als stadsbestuur enkel toejuichen.”